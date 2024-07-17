Новые правила от АРРФР определяют максимальные суммы, которые банки и микрофинансовые организации могут выдавать в качестве беззалоговых кредитов, передает Bes.media.

Максимальная сумма потребительских банковских займов

Беззалоговый банковский заём: не более 2 200 МРП (8 122 400 тенге. В 2024 году, где 1 МРП = 3 692 тенге).

Залоговый банковский заём: без ограничений.

Максимальная сумма потребительских микрокредитов

Беззалоговый микрокредит от МФО: не более 1100 МРП (4 061 200 тенге).

Залоговый микрокредит: без ограничений.