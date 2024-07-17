У детей в Казахстане начнут брать отпечатки пальцев

В Казахстане у несовершеннолетних начнут брать отпечатки пальцев, передает Tengrinews.kz.

В правилах проведения дактилоскопической регистрации (снятие отпечатков пальцев) сказано, что органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:

, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия; детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина Республики Казахстан.

Кроме этого, дактилоскопию будут проходить иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, которые:

обратились для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Казахстане;

оформляют впервые или восстанавливают/меняют: вид на жительство иностранца в Казахстане; удостоверение лица без гражданства; удостоверение беженца; проездной документ.

– Сбор дактилоскопической информации включает получение биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров 10 пальцев обеих рук или ладоней обеих рук путем дактилоскопирования и внесения в соответствующую информационную систему персональных данных, - говорится в документе.

Как утверждают разработчики, брать отпечатки пальцев у детей будут в присутствии и с согласия их законных представителей.

Проект приказа МВД по вопросам проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Казахстане будет находиться на обсуждении до 30 июля. С его полным текстом можно ознакомиться здесь.



