В Казахстане у несовершеннолетних начнут брать отпечатки пальцев, передает Tengrinews.kz.
В правилах проведения дактилоскопической регистрации (снятие отпечатков пальцев) сказано, что органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:
- граждан Казахстана, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия;
- детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина Республики Казахстан.
Кроме этого, дактилоскопию будут проходить иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, которые:
- обратились для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Казахстане;
- оформляют впервые или восстанавливают/меняют: вид на жительство иностранца в Казахстане; удостоверение лица без гражданства; удостоверение беженца; проездной документ.
– Сбор дактилоскопической информации включает получение биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров 10 пальцев обеих рук или ладоней обеих рук путем дактилоскопирования и внесения в соответствующую информационную систему персональных данных, - говорится в документе.
Как утверждают разработчики, брать отпечатки пальцев у детей будут в присутствии и с согласия их законных представителей.
Проект приказа МВД по вопросам проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Казахстане будет находиться на обсуждении до 30 июля. С его полным текстом можно ознакомиться здесь.