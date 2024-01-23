С 1 января 2024 года всем несовершеннолетним гражданам Казахстана ежегодно будет начисляться 50 % от инвестиционного дохода национального фонда РК.

В ЕНПФ рассказали, что в течение января сформируется электронный список участников, которые имеют право на дополнительные деньги. Данные будут использовать из базы "Физических лиц", актуальных на 31 декабря 2023 года.

Согласно списку и полученной информации нацфонда ЕНПФ рассчитает сумму целевых требований на одного ребенка за 2023 отчетный год и внесет ее в свою информационную систему.



Начисление средств будет осуществлено не позднее первого февраля.

Отчисления можно будет проверить:

законным представителям в их личном кабинете на веб-портале «электронного правительства» www.egov.kz ;

на интернет-ресурсе ЕНПФ www.enpf.kz.



Кроме того, на интернет-ресурсе ЕНПФ enpf.kz будет регулярного размещаться статистическая информация, а именно следующие отчеты:

отчет по количеству участников целевых требований и получателей целевых накоплений в разрезе возрастов, полов, регионов проживания;

отчет по использованию целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования в разрезе уполномоченных операторов, регионов и субцелей.

Начисление целевых требований участникам программы будет производится ежегодно до достижения ими 18 лет. Учет целевых требований и целевых накоплений будет осуществляться в долларах США.

При достижении 18 лет получатель целевых накоплений имеет право на использование накопленной суммы только в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.