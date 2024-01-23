По словам очевидцев, случай произошел в районе центрального рынка. Женщина с двумя детьми переходила дорогу на светофоре, рядом техника коммунальной службы занималась погрузкой снега.

— Она, переходя дорогу, видела, что трактор едет к КамАЗу выгружаться, но не увидела, что он едет назад, и прошла сзади. Женщина худенькая такая, водитель трактора, видимо, её не заметил и наехал на неё и детей. Хорошо, что детей успели вытащить из-под колёс, а вот женщине переехал обе ноги. Её мы не стали трогать, ждали скорую помощь, — рассказывает очевидец происшествия.

В управлении здравоохранении сообщили, что 40-летнюю женщину госпитализировали в отделение травматологии Областной многопрофильной больницы, её состояние оценивается как средней степени тяжести.

— Девочек восьми и 10 лет осмотрел травматолог и нейрохирург. У одной из них ушиб мягких тканей правого колена. После оказания необходимой помощь, их отпустили домой, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

В департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили, сообщив, что в 11:45 23 января по улице Мухита рядом с остановкой трактор при погрузке снега задел женщину, переходившую дорогу. Все обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками полиции, после чего будет принято решение.