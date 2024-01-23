Свыше 20 тысяч бродячих собак и кошек выловили в Актюбинской области

В ходе совещания в акимате области руководитель управления ветеринарии Айбек Сембай доложил о проведении профилактических и диагностических мероприятий по особо опасным болезням животных.

В 2023 году по области было запланировано ввести более восьми млн доз вакцин против особо опасных болезней животных и птиц, план выполнен на 100%. В этом году планируется ввести более девяти млн доз вакцин. Эпизоотологическая ситуация по особо опасным заболеваниям стабильная.

По словам Айбека Сембая, за отчетный период отловлено 20 558 бродячих собак и кошек. Из них в городе отловлено 13495. В пункте временного содержания «Ника Актобе», расположенном в городе Актобе, на содержание было доставлено 2695 голов бродячих собак. Все они были стерилизованы, вакцинированы и выведены в прежнюю среду обитания.

В сети нередко публикуются видео, где граждане встречают по пути стаи крупных собак. Поручаю управлению ветеринарии усилить работу по отлову бродячих животных. От этого зависит безопасность наших граждан. Два года назад был трагичный случай, о котором мы не вправе забывать. Если подобное повторится - отвечать будете по всей строгости, - сказал аким области Асхат Шахаров.

По информации акимата, управление ветеринарии должно решать проблему бродячих собак и кошек совместно с организациями по защите животных.