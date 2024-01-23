В управлении здравоохранения Алматы рассказали, что мужчина во время работы с мебельным степлером получил травму – скоба попала ему в глазное яблоко. Пациент с ранением глазного яблока обратился в Центральную городскую клиническую больницу в экстренном порядке.

Как отметила заведующая отделением офтальмологии Гульзат Абдраимова, повреждения подобного рода могут стать причиной разрыва глазного яблока, смещения хрусталика, катаракты, глаукомы, кровоизлияния в стекловидное тело или повреждения сетчатки (кровоизлияние, отслойка, отек).



После всех необходимых обследований офтальмологи провели операцию – удалили внутриглазное инородное тело с ушиванием раны.

Операция прошла успешно, у пациента в послеоперационном периоде зрение полностью сохранено. После удаления инородного тела мы провели лазерную коагуляцию сетчатки глаза, так как пациенту грозила отслойка сетчатки со снижением зрительных функций, – рассказала врач.

Гульзат Абдраимова добавила, что в большинстве случаев инородные предметы, требующие извлечения, проникают в роговицу при строительстве, выполнении сельскохозяйственных, слесарных и столярных работ. Поэтому она рекомендует соблюдать правила безопасности при проведении работы и надевать защитные очки.