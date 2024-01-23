Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила на своей странице в Facebook, что правительство поддержало поправки, направленные на ужесточение наказания за насилие в отношении детей. Также правительство выразило поддержку созданию инфраструктуры помощи семьям и детям. Далее поправки будут обсуждаться в Мажилисе.
Динара Закиева предложила ввести пожизненное заключение за изнасилование ребенка.
— Эти месяцы мы с коллегами активно работали над изменениями статей, чтобы норма была поддержана в предложенной форме и при этом эффективна в правоприменении. Так, более 40 поправок по вопросам безопасности детей, представленных мной в сентябре 2023 года в Генеральной прокуратуре и фракции AMANAT в Мажилисе, получили поддержку, — пишет Динара Закиева.
Поправки которые предложили ввести:
- исключение примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении детей и ужесточение наказания за: истязание (новая редакция статьи), жестокое обращение, тяжкий, средний вред здоровью, похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;
- криминализация насилия, то есть уголовная ответственность за побои и легкий вред здоровью как в отношении детей так и взрослых;
- только пожизненное заключение за изнасилование ребенка;
- введение статьи, касающейся приставания сексуального характера к ребенку;
- содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребенка;
- введение лицензирования организаций, оказывающих услуги детям (МСУ, лагери);
- ответственность на принудительную высадку ребенка из автобуса; за буллинг;
- В части профилактики:
- создание инфраструктуры помощи семьям, детям (открытие Центров поддержки семьи, Центров психологической поддержки детей);
- закрепление компетенции по организации помощи семьям в трудной жизненной ситуации;
- психологическая работа с агрессором ( в рамках внедрения института особых требований в УК);
- компетенция по разработке программ помощи детям, столкнувшимся с насилием, буллингом.