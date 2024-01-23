Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила на своей странице в Facebook, что правительство поддержало поправки, направленные на ужесточение наказания за насилие в отношении детей. Также правительство выразило поддержку созданию инфраструктуры помощи семьям и детям. Далее поправки будут обсуждаться в Мажилисе.

Динара Закиева предложила ввести пожизненное заключение за изнасилование ребенка.

— Эти месяцы мы с коллегами активно работали над изменениями статей, чтобы норма была поддержана в предложенной форме и при этом эффективна в правоприменении. Так, более 40 поправок по вопросам безопасности детей, представленных мной в сентябре 2023 года в Генеральной прокуратуре и фракции AMANAT в Мажилисе, получили поддержку, — пишет Динара Закиева.

Поправки которые предложили ввести: