— В результате выдвинутых требований от депутатов заменили малые борта на более вместимые, изменили расписание некоторых рейсов, улучшили техническое оснащение аэропорта. Данных мер недостаточно и работы продолжат. Для этого мы запланировали несколько заседаний по увеличению количества рейсов и новых направлений. Наша комиссия будет изучать режим «открытого неба» нашего аэропорта, это снятие всех ограничений и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени свободы воздуха. То есть сейчас в Казахстане в 13 городах уже имеется этот режим, хотим добиться, чтобы наш аэропорт тоже включили в их число, — пояснил он.

На областной сессии маслихата председатель постоянной комиссии по вопросам инновационного развития и предпринимательства Аскар Мергалиев рассказал, что после обращения депутатов условия в аэропорту Уральска улучшились.Аскар Мергалиев дополнил, что с руководством «Казахстан Темир жолы» ведут переговоры для увеличению пассажирских вагонов по направлениям Уральск — Астана, Уральск — Алматы.