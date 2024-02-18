Суд района Байтерек рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении мужчины. Он обвинялся в том, что не выполнил законное требование сотрудника полиции на посту транспортного контроля. Речь идет о посте, который был выставлен на территории района Байтерек в связи с ухудшением погодных условий. Страж порядка потребовал от мужчины остановить авто.

В суде нарушитель полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. Суд учел личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения. Ему наложен штраф в размере 40 МРП, что составляет 147 680 тенге. Учитывая смягчающее обстоятельство в виде раскаяния в содеянном, имущественное положение суд снизил сумму штрафа на 30%.

Постановление не вступило в законную силу.