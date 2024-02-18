16 февраля аким ЗКО Нариман Турегалиева отвечал на вопросы журналистов. Главу области спросили, зачем тратить из бюджета около 100 миллионов тенге в год на содержания резиденции, в которой никто не живёт. Может лучше на эти деньги купить квартиры для малоимущих. Ведь Президент страны бывает в Уральске не часто и правда ли, что по там проживает аким области?

— Это особо важный объект, в котором есть особый порядок предусмотренный законодательством. Касательно продажи здания и покупки на эти деньги квартир, вопрос находится не в моей компетенции. Это здание предназначено для государственных лиц, когда они приезжают, куда мы их поведем? Передавать здание резиденции пока не планируется, — сказал Нариман Турегалиев.

Также аким области отметил, что на данный момент он сам проживает в здании резиденции, так как не имеет жилья. Но за коммунальные услуги глава области оплачивает сам.

Следующий вопрос касался покупки автомобилей для сотрудников акимата. На что Нариман Турегалиев ответил, что работать пешком в наше время не возможно. Ведь по его словам на службе он находится с утра и до позднего вечера.

— Мы покупаем только то, что нам положено по закону. Моя служебная машина очень старая, 2010 года выпуска. На ее ремонт уходит много денег. А если мы купим новую, то у нас спросят, почему мы купили новую, хотя расходов на нее будет меньше, — говорит аким области.

Назвать марку своего автомобиля аким области не смог, он не знает название.