Взрыв произошел в жилом доме в Караганде

Как сообщили в МЧС РК, взрыв в Караганде прогремел в 3:30. Окалывалось, что взорвался паровой котел отопления. Произошло разрушением строительных конструкций жилого дома на двух хозяев.

– До прибытия противопожарной службы из квартиры №2 самостоятельно вышли пять человек, из них два ребенка. Силами ДЧС из-под завала извлечен мужчина и передан бригаде скорой медицинской помощи, – говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, пострадавшего мужчину госпитализировали. Также в больницу попала 16-летняя жительница дома. В ликвидации задействованы силы ДЧС, Центра медицины катастроф, полиции в количестве 45 человек и 13 единиц техники.

–В результате обследования места происшествия предварительно установлено, что в квартире №1 использовался бытовой газовый баллон. Причины и обстоятельства устанавливаются, – добавили представители ведомства.

