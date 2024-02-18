По её словам, в начале февраля мобильные группы областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи. Одну девочку и двоих мальчиков взяла патронатная семья из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 километрах от города и заставляли ухаживать за скотом.

– Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей. Старшая девочка закончила колледж, но практически не была на занятиях. Второй мальчик "учится" в колледже. Органы проверили учебные заведения, как выяснилось им постоянно предоставлялись справки по болезни, - сообщила Закиева.

По ее словам, опекун угрожала девочке, что она больше не увидит братьев, если не будет выполнять работу или пожалуется.

Самое страшное – по словам Закиевой, не так давно опекун интересовалась есть ли еще дети, которых можно взять на патронат.

– Зарегистрировано уголовное дело, проводятся экспертизы. Сейчас дети вместе и в безопасности. Детям оказывается психологическая помощь, их одели, обули, накормили, - сообщила детский омбудсмен.

Аким области взял на личный контроль меры по обеспечению благополучных условий, помощи, проживанию, обучению детей.

– В целом, сейчас по всей стране в пилотном режиме мы совместно с МВД, прокуратурой и другими госорганами создали мобильные группы, задача которых в оперативном порядке выявлять детей, подвергающихся насилию, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вскоре этот механизм получит законодательное закрепление, как инструмент профилактики в рамках законопроекта по обеспечению безопасности детей, - сообщила Закиева.