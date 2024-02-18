Начальник управления предупреждения ЧС Нуралы Мусиев рассказал, что для подготовки к паводковому периоду за счет республиканского бюджета укрепили три километра береговой линии реки Урал. На эти цели направили 2,8 миллиарда тенге. Еще 973 миллиона тенге выделили из местной казны. На них установили 19 временных гидропостов, укрепили 41 километр защитных дамб, установили 21 километр арыков. На областных автодорогах установили 49 водопропускных труб и 37 сооружений.

– В рамках Дорожной карты реализовано 15 мероприятий на общую сумму 3,37 миллиарда тенге. По двум мероприятиям общего характера разработаны проекты на 15 водных объектов на общую сумму 74,9 миллиона тенге. В рамках комплексного плана дополнительно к 22 стационарным гидропостам установлено 19 временных гидропостов. Укрепили более 29 километров защитных дамб, устроено более 15 километров арыков, а также на областных автодорогах установлено 49 водопропускных труб и 37 сооружений, - рассказал Нуралы Мусиев.

Он также отметил, что в области на контроль взяты 147 паводкоопасных населенных пунктов. Под контролем находятся 49 участков авто и железных дорог. Там закреплены ответственные должностные лица, техника, оборудование и мешкотары.

Из населенных пунктов вывезли более 400 тысяч кубометров снега, чистят арыки, каналы, водопропускные трубы. Кроме этого спасатели заключили договор на получение услуг космомониторинга, на проведение взрывных работ и на услуги вертолета.

В целом Нуралы Мусиев заверил, что ситуация на особом контроле и противопаводковые работы продолжаются.