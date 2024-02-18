18 февраля владельцы иностранных автомобилей из ЗКО в очередной раз собрались, чтобы рассказать о своей проблеме. На этот раз они обратились к главе государства и премьер-министру.

– Мы, патриоты из Уральска, владельцы автомобилей российского, армянского, кыргызского учета и транзитных номеров. Требуем от вас понижения утильсбора, а так же первичной регистрации автомобилей в размере до 200 тысяч тенге и постановки на учет всех иностранных автомобилей, привезенных после вашего послания от первого сентября 2023 года. В такую ситуацию граждане попали из-за высокой цены (на автомобили - прим.) в Казахстане. Многие пригоняли и по сей день пригоняют машины из зарубежа. На самом деле завод утилизации авто Казахстана не существует, происходит отмывание денежных средств простых граждан, - обратились водители.

По их мнению, утильсбор должен оплачиваться при сдаче транспортного средства на утилизацию, а не при его регистрации. Водители уверены, что сумма первичной регистрации машин необоснованно завышена и должна не превышать 15 тысяч тенге.