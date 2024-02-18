По данным главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с 1 октября 2023 года в регионе зарегистрировано 126 795 случаев ОРВИ.

Среди заболевших 81 686 детей до 14 лет, в том числе 2 475 - это дети до одного года. ОРВИ так же подхватили 722 беременных женщин.

– В эпидемиологический сезон 2023-2024 выявлена циркуляция как вируса гриппа А(H3N2), так и негриппозных вирусов. Всего зарегистрировано 82 случая гриппа А. Все случаи - это подтип А(H3N2), в том числе среди детей до 14 лет- 28 случаев, среди беременных женщин-24 случая. В 60 случаях пришлось пациентов госпитализировать, в остальных случаях назначено амбулаторное лечение. Из негриппозных вирусов выявлены аденовирус, риновирус, парагрипп, - рассказал Мухамгали Арыспаев.

К слову, в области против гриппа было привито 138 тысяч человек. Они относятся к группе риска. Еще тысяча человек привились за счет работодателей.