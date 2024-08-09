Хлебозавод №1 — это не просто место, где выпекают хлеб и выпечку. Это настоящая кулинарная мастерская, где традиции и инновации переплетаются, создавая продукты высочайшего качества и незабываемого вкуса.

Среди множества вкусностей, которые производятся на Хлебозаводе №1, особое место занимает легендарное печенье "Фигурка". Оно давно стало символом домашнего уюта и радости. Его уникальная форма и нежный вкус знакомы каждому с детства. Тщательно подобранные ингредиенты и особая рецептура позволяют сохранить тот самый вкус, который так любят уральцы.

– Наше предприятие уже много лет работает на рынке Уральска. Продукция выпускается по особенному рецепту. В нашем цеху производится печенье в ассортименте – это «Фигурка», весовые кексы, «Песочное», «Курабье». Особенно уральцы любят печенье «Фигурка», его часто ассоциируют со вкусом детства. Самое интересное – это то, что рецептура изделия за эти годы ни разу не менялась, - отметила заведующая цехом Валентина Маслякова.

Еще одной гордостью предприятия являются баранки. Нежные и ароматные, для уральцев они давно стали отличным дополнением к чаю или кофе. Их любят и дети, и взрослые. Баранки готовятся по проверенному годами рецепту, но с использованием современных технологий, что позволяет сохранять их качество на долгие годы.

– Мы единственное предприятие в Уральске, выпускающее баранки. Продукция у нас всегда свежая, в лучшем качестве, без каких-либо химических добавок. Всегда закупается свежее сырье, у проверенных поставщиков. Ежедневно проверяется качество готовой продукции. Только потом баранки отправляются на склады, откуда развозятся по магазинам, супермаркетам и торговым точкам. В сутки наши пекари производят около тонны баранок. Помимо них в нашем цеху изготавливаются такие изделия как сушки, «кроха», челночок. Цех работает круглосуточно, а это значит, что нашу продукцию ценят и любят, - рассказала заведующая бараночным цехом Ольга Брекешова.

Отметим, что бараночная продукция изготавливается на новейшем оборудовании. Новые станки и печи позволяют увеличить производительность, при этом не пренебрегая качеством.

Между тем, Хлебозавод №1 не собирается останавливаться на достигнутом и регулярно расширяет свой ассортимент. К примеру, совсем недавно здесь начали производить маковое печенье. Для этого руководство предприятия закупило новое оборудование. Уральцы уже по достоинству оценили изделие и печенье уже пользуется спросом среди горожан.

Хлебозавод №1 — это место, где каждый продукт создается с любовью и заботой. Сотрудники предприятия гордятся тем, что могут предложить своим клиентам не только вкусную, но и полезную выпечку, сделанную из натуральных ингредиентов. Вкус традиций и новейшие технологии — вот что делает продукцию такой особенной.

Попробуйте и убедитесь сами: Хлебозавод №1 — это качество, проверенное временем!