Член Общественного совета ЗКО Бауыржан Заки на своей странице в Facebook сообщил, что 18 июля этого года сотрудник прокуратуры Таскалинского района Кайырбек Темирбай привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «строгого выговора».

Прокурор области Серик Шалабаев наказал своего подчиненного за «нарушение требований Кодекса этики правоохранительных органов и допущение поведения и отношения, которые могут нанести ущерб имиджу прокуратуры, критику и жалобу со стороны общественности на его действия».

Активист пишет, что им сообщили, что якобы весной сотрудник районной прокуратуры Кайырбек Темирбай пришел в больницу и начал настойчиво просить сотрудников полиции не составлять протокол в отношении его друга Абата Сулейменова, которого задержали стражи порядка.

Проанализировав судебный кабинет, Заки узнал, что 24 апреля судья Таскалинского района Талап Макишев своим постановлением прекратил дело по статье 608 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» в отношении Сулейменова.

– Однако судья Макишев в ходе процесса установил факт того, что Кайырбек Темирбай обращался к начальнику отдела полиции Азамат Калиеву с просьбой не проводить освидетельствование Сулейменова. Автоинспектор Мукашев тоже подтвердил незаконную просьбу прокурора. В частном определении судья указывает, что в действиях помощника прокурора Таскалинского района Темірбай усматривается коррупционные риски и направил судебный акт в вышестоящий орган для проверки, - сообщил Бауыржан Заки.

Однако 20 мая судья областного суда Гулнара Миниус своим постановлением отменила частное определение о необходимости привлечения к ответственности старшего прокурора Кайырбека Темирбай.

18 июля заместитель прокурора ЗКО Азамат Сатбаев ответил на письмо общественника. Так, проведенное служебное расследование показало, что доводы о том, что Темирбай вмешивался в это дело в интересах Сулейменова не нашли своего подтверждения. Но за нарушение требований Кодекса этики Кайырбек Темирбай привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.

Общественник подчеркнул, что наличие погонов и служебного удостоверения не дает сотрудникам различных ведомств вести себя надменно и пользоваться своим положением. Это, по словам Бауыржана Заки, касается прокуроров, полицейских, антикора, сотрудников КНБ и других.