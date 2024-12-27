Как 10-летний мальчик остался один в чужой стране: Air Astana объяснила причины

21 декабря 10-летний казахстанец, в составе группы футболистов, отправился на сборы рейсом КС 915 Алматы-Анталья. Для ребенка была оформлена услуга сопровождения. Во время регистрации, досмотра и посадки у него были все необходимые документы в специальной сумке. Однако по прилету в Турцию было обнаружено, что загранпаспорт утерян. М

21 декабря 10-летний казахстанец в составе группы футболистов, отправился на сборы рейсом КС 915 Алматы-Анталья. Для ребенка была оформлена услуга сопровождения. Во время регистрации, досмотра и посадки у него были все необходимые документы в специальной сумке. Однако по прилету в Турцию было обнаружено, что загранпаспорт утерян. Мальчик сообщил об этом сопровождающему сотруднику Air Astana, но паспорт не нашли. В результате он не смог пройти пограничный контроль и оказался в комнате для депортации. В пресс-службе авиакомпании прокомментировали ситуацию с несопровождаемым ребенком в аэропорту Антальи.

- Авиакомпания Air Astana строго следует международным нормам перевозки пассажиров, включая детей, путешествующих без сопровождения. Услуга сопровождения детей включает прием ребенка от законного представителя, обеспечение его безопасности во время перелета и передачу законному представителю по прибытии. При этом контроль за документами и личными вещами остается обязанностью пассажира, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на паспортном контроле в аэропорту Антальи у одного несопровождаемого ребенка, путешествовавшего в группе из 5 детей, не обнаружилось паспорта. При оформлении на рейс документ находился у пассажира, что подтверждается видеозаписью.

- Сотрудники авиакомпании самостоятельно осуществили поиск паспорта в терминале и на борту воздушного судна, но, к сожалению, документ не был найден. Авиакомпания оперативно информировала консульство Казахстана о сложившейся ситуации. Решение о депортации принимается миграционной службой принимающей страны. Условия содержания ребенка также были определены миграционной службой Турции, - отметили в авиакомпании.

Следует отметить, что ребенка обеспечили трехразовым питанием и психологической поддержкой, сотрудники авиакомпании находились в постоянном контакте с консульством РК и миграционной службой Турции для скорейшего разрешения ситуации.