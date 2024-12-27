Новую черту бедности утвердили в Казахстане: что изменится с 2025 года

С января 2025 года черту бедности в Казахстане перестанут рассчитывать на основе прожиточного минимума.

Новую черту бедности определили в Казахстане. Так, с января 2025 года черту бедности в Казахстане перестанут рассчитывать на основе прожиточного минимума. Ее размер составит 35% от медианного дохода.

- Определить черту бедности с 1 января 2025 года - в размере 35% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, но не ниже 70 процентов от величины регионального прожиточного минимума, рассчитанного за указанный квартал, – говорится в приказе министерства труда и социальной защиты населения.

Иными словами, с 2025 года для получения государственной помощи доход не должен превышать 35% от среднего дохода в вашем регионе за три месяца до обращения. В случае, если доход окажется слишком низким, будет применяться минимальная величина, составляющая 70% от прожиточного минимума региона. Приказ вводится в действие с 6 января 2025 года.

Отметим, на данный момент уровень бедности в Казахстане определяется с учетом регионального прожиточного минимума на душу населения. При этом используется понятие «черты бедности», которая равна 70% от прожиточного минимума.

К слову, по данным Бюро национальной статистики, медианная заработная плата в Казахстане за 2024 год составила 285 677 тенге. В 2023 году медианная зарплата равнялась 251 356 тенге.