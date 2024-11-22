Размеры пособий вырастут в Казахстане с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года размер социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, вырастут на 6,5% от размера получаемых социальных выплат.

Размер пособий по утрате трудоспособности и потери кормильца вырастут в Казахстане в 2025 году. Соответствующее постановление одобрили в правительстве.

С 1 января 2025 года размер социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, вырастут на 6,5% от размера получаемых социальных выплат.

По данным Минтруда, средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 59 256 тенге, по потере кормильца – 63 743 тенге.