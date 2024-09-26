С 1 января 2025 года в Казахстане собираются увеличить размеры пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета и государственного фонда социального страхования.

На сколько увеличатся размеры пособий в Казахстане с 1 января 2025 года

Какими будут новые пособия и кого коснется повышение, выяснял корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, согласно проекту закона «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы», размеры государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также специального профессионального государственного пособия, выплачиваемых из республиканского бюджета, в связи с изменением величины прожиточного минимума планируется повысить на 6,5 процента от получаемого размера.

Изменятся размеры и государственных специальных пособий по спискам №1 и №2 (речь идет о списке производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, а также о списке производств, работ, профессий, должностей и показателей на работах с вредными и тяжелыми условиям труда соответственно - прим.). В связи с изменением месячного расчетного показателя с 1 января 2025 года их также планируется повысить на 6,5 процента от получаемого размера.

Кроме этого, с 1 января 2025 года в Казахстане планируется повысить социальные выплаты из государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процента от размера получаемых социальных выплат.

Таким образом, с 1 января 2025 года размеры вышеуказанных пособий составят:

1. Государственные социальные пособия по инвалидности (от величины прожиточного минимума):

лица с инвалидностью (от общего заболевания, трудового увечья, проф. заболевания): I группа - 101 702 тенге, II группа - 81 362 тенге, III группа - 55 474 тенге;

- 101 702 тенге, - 81 362 тенге, - 55 474 тенге; лица с инвалидностью с детства: I группа - 101 702 тенге, II группа - 84 598 тенге, III группа - 74 428 тенге;

- 101 702 тенге, - 84 598 тенге, - 74 428 тенге; дети с инвалидностью до семи лет - 74 428 тенге;

дети с инвалидностью с семи до восемнадцати лет: I группа - 101 702 тенге, II группа - 84 598 тенге, III группа - 74 428 тенге;

- 101 702 тенге, - 84 598 тенге, - 74 428 тенге; лица с инвалидностью из числа военнослужащих срочной службы вследствие чрезвычайных экологических ситуаций: I группа - 148 855 тенге, II группа - 127 127 тенге, III группа - 106 787 тенге;

- 148 855 тенге, - 127 127 тенге, - 106 787 тенге; лица с инвалидностью из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) вследствие увечья, не связанного с исполнением служебных обязанностей: I группа - 101 702 тенге, II группа - 81 362 тенге, III группа - 55 474 тенге;

- 101 702 тенге, - 81 362 тенге, - 55 474 тенге; лица с инвалидностью из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) вследствие увечья при исполнении служебных обязанностей: I группа - 182 139 тенге; II группа - 140 534 тенге; III группа - 106 787 тенге.

2. Государственные социальные пособия по случаю потери кормильца (от величины прожиточного минимума):

при одном иждивенце - 42 530 тенге;

при двух иждивенцах - 78 588 тенге;

при трех иждивенцах - 104 013 тенге;

при четырех иждивенцах - 120 193 тенге;

при пяти иждивенцах - 127 127 тенге;

при шести и более иждивенцах - 138 684 тенге;

прочие (смешанные семьи) - 134 986 тенге.

3. Специальное профессиональное государственное пособие (от величины прожиточного минимума) - 92 456 тенге.

4. Государственное специальное пособие (от величины месячного расчетного показателя):

список №1 - 37 040 тенге;

список №2 - 32 951 тенге.

— Таким образом, минимальный размер государственного социального пособия по инвалидности составит 55 474 тенге, максимальный – 182 139 тенге, минимальный размер государственного социального пособия по случаю потери кормильца – 42 530 тенге, максимальный – 138 684 тенге. Ежегодное повышение коснется свыше 1,9 миллиона получателей пособий, — сообщили в министерстве.

Всего в проекте республиканского бюджета на 2025-2027 годы на 42 вида социальных выплат в 2025 году предусматривается 6 триллионов 26 миллиардов тенге. Как добавили в ведомстве, в сравнении с 2024 годом рост составит 12,5 процента.

По словам эксперта, руководителя проектов Eurasian center for people management (ECPM) Айман Жусуповой, с учетом инфляции размеры социальных пособий в Казахстане являются низкими, однако больше критики вызывает система вычисления расчетных показателей для них. Вместе с тем нельзя сказать, что государство не стремится исправить эту ситуацию.

— В соответствии с Социальным кодексом размеры пособий в Казахстане устанавливаются в зависимости от величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя (МРП). Если говорить об адресной социальной помощи (АСП), которая связана с уровнем жизни или с прожиточным минимумом, то ее получают граждане, чей доход ниже черты бедности. В свою очередь, черта бедности установлена на уровне 70 процентов от регионального прожиточного минимума. Прожиточный минимум в 2024 году составляет 43 407 тенге, таким образом, 70 процентов от него - 30 385 тенге. То есть государство доплачивает этой категории граждан разницу между их доходом и суммой в 30 000 тенге. Как отмечают исследователи, эта разница может составлять и 1000 тенге. Сложно не согласиться с тем, что даже на прожиточный минимум, по которому у нас определяют черту бедности, невозможно прожить. Однако нельзя сказать, что данный вопрос не осознается институтами власти. В частности, в планах - пересмотр АСП, пересмотр черты бедности для назначения данной помощи, которая с 2025 года будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума, — отметила эксперт.

Предусмотреть расходы на авто и квартиры: механизм оказания АСП изменится

Кроме того, как отметила Жусупова, с учетом современных трендов в цифровизации государство работает и над улучшением процесса назначения и распределения социальных выплат. В прошлом году в Казахстане был запущен процесс перехода социальной политики в проактивный формат.

— С 1 января 2023 года во всех регионах страны начала действовать Цифровая карта семьи (ЦКС), которая рассматривается как одно из новшеств, предусмотренных Социальным кодексом. Сообщается, что с принятием ЦКС социальная политика перейдет от заявительной формы в проактивный формат: через информационную систему государство само будет определять потребности граждан в получении социальной поддержки и автоматически оформлять все процедуры, тогда как бумажный документооборот поэтапно исключат из системы. В результате казахстанцы будут получать помощь без обращения в соответствующие органы. Кроме того, ЦКС рассматривается как инструмент, определяющий не только параметры помощи, но и обеспечивающий возможность предупреждения социальных рисков. В частности, через ЦКС будут автоматически выявляться семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, данные о гражданах, интегрированные со всех действующих информационных систем госорганов, позволят прогнозировать ухудшение социального состояния семьи через доступные индикаторы, — указала руководитель проектов.

Также эксперт порассуждала на тему возможных изменений в механизме назначения и выплаты социальных пособий.

— Во-первых, в Казахстане было инициировано создание Социального кошелька. Необходимо посмотреть, насколько эффективно реализуется проект, насколько граждане информированы об этом цифровом механизме, который направлен на то, чтобы сделать процесс получения всех мер господдержки максимально простым, доступным и безопасным. То есть провести анализ реализации этого проекта. Так как он долго откладывался, необходимо понять, все ли учтено, что требует доработки, — заявила Жусупова.

Во-вторых, необходимо продолжить совершенствование адресной социальной помощи. По словам руководителя проектов ECPM, одним из предложений экспертного сообщества является разработка дифференцированных программ, ориентированных на нужды разных групп населения.

— На эту проблему указывал и президент в феврале 2024 года. Тогда глава государства отметил, что в социальной сфере реформа должна быть сосредоточена на полном пересмотре структуры и механизмов социальной помощи и поддержки с тем, чтобы повысить ее эффективность и адресность, — напомнила эксперт.

Кроме этого, как говорилось выше, в Казахстане уже давно идет разговор о необходимости совершенствования системы вычисления расчетных показателей для назначения пособий.