400 тысяч тенге составляет максимальная выплата из ЕНПФ в ЗКО

Численность пенсионеров в Казахстане сегодня составляет 2,4 млн человек. Из них 14%, или 341 тыс. пожилых людей, получают ежемесячную пенсионную выплату из ЕНПФ в размере 30 384 тенге.

Как сообщили в ЕНПФ, на сегодня более 340 тысяч пенсионеров получают минимальные пенсионные выплаты, которые не покрывают даже прожиточного минимума, передает inbusiness.kz

Численность пенсионеров в Казахстане сегодня составляет 2,4 млн человек. Из них 14%, или 341 тыс. пожилых людей, получают ежемесячную пенсионную выплату из ЕНПФ в размере 30 384 тенге.

Стоит выделить информацию о получателе самой крупной пенсии в стране — его ежемесячная выплата составляет около 945 тысяч тенге. Согласно информации ЕНПФ, наибольшие пенсионные выплаты (свыше 400 тысяч тенге) наблюдаются в Улытауской области, а также в столице — Астане, и Алматы. В Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях максимальные выплаты из ЕНПФ составляют около 400 тысяч тенге. В Алматинской области зафиксированы самые низкие максимальные пенсии, составляющие 166 тысяч тенге.

Ранее мы сообщали, какую пенсию получат казахстанцы при минимальных накоплениях.

Если накопления составляют:

75% от ПМД (7,417 млн тенге) : выплата составит 40,1 тыс. тенге.

: выплата составит 40,1 тыс. тенге. 50% от ПМД (4,945 млн тенге) : выплата — 30,4 тыс. тенге, что соответствует 70% от прожиточного минимума.

: выплата — 30,4 тыс. тенге, что соответствует 70% от прожиточного минимума. 25% от ПМД (2,472 млн тенге): также 30,4 тыс. тенге.

Напомним, с 1 января 2024 года увеличился размер солидарной пенсии по возрасту и за выслугу лет на 9% от получаемого размера. Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсионных выплат по возрасту, с 1 января 2024 года составляет 55 МРП (203 060 тенге).

Средний размер совокупной пенсии составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 211 тенге, базовой пенсии – 42 599 тенге. Ранее сообщалось, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.