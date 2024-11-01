Какую пенсию получат казахстанцы при минимальных накоплениях

ПМД — это минимальная сумма накоплений, необходимая для получения пенсии не ниже установленного законом минимума. Ежемесячная пенсия включает базовую выплату и выплаты из ЕНПФ. В фонде сообщили, что размер выплат рассчитывается как одна двенадцатая годовой суммы накоплений. Например, при накоплениях в 9,89 млн тенге, пенсионная выплата составит 53,5 тыс. тенге в месяц. Эти выплаты ежегодно индексируются на 5%.

С каждым годом казахстанцы все больше беспокоятся о своих пенсионных накоплениях, передает inbusiness.kz.

Высокие цены на жилье и товары не позволяют откладывать на дополнительные накопления, и многие ограничиваются только пенсионными взносами от работодателя.

По информации ЕНПФ, размер минимального порога достаточности пенсионных накоплений (ПМД) устанавливается согласно методике, утвержденной правительством Казахстана.

ПМД — это минимальная сумма накоплений, необходимая для получения пенсии не ниже установленного законом минимума. Ежемесячная пенсия включает базовую выплату и выплаты из ЕНПФ.

В фонде сообщили, что размер выплат рассчитывается как одна двенадцатая годовой суммы накоплений. Например, при накоплениях в 9,89 млн тенге, пенсионная выплата составит 53,5 тыс. тенге в месяц. Эти выплаты ежегодно индексируются на 5%.

Если накопления составляют:

75% от ПМД (7,417 млн тенге) : выплата составит 40,1 тыс. тенге.

: выплата составит 40,1 тыс. тенге. 50% от ПМД (4,945 млн тенге) : выплата — 30,4 тыс. тенге, что соответствует 70% от прожиточного минимума.

: выплата — 30,4 тыс. тенге, что соответствует 70% от прожиточного минимума. 25% от ПМД (2,472 млн тенге): также 30,4 тыс. тенге.

Пенсионные выплаты производятся до исчерпания накоплений, то есть чем больше сумма накоплений, тем дольше будут производиться выплаты.

Таким образом расчет ПМД учитывает множество факторов, таких как минимальная заработная плата, базовая пенсионная выплата, прожиточный минимум и другие социальные показатели. Это важно для понимания, на какую поддержку могут рассчитывать казахстанцы в пенсионный период.

Напомним, с 1 января 2024 года увеличился размер солидарной пенсии по возрасту и за выслугу лет на 9% от получаемого размера. Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсионных выплат по возрасту, с 1 января 2024 года составляет 55 МРП (203 060 тенге).

По состоянию на 1 октября 2024 года в Казахстане проживают 2 млн 413 тысяч пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 211 тенге, базовой пенсии – 42 599 тенге. Ранее сообщалось, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.