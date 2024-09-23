20 сентября 2024 года во всех филиалах АО «ЕНПФ» прошел традиционный День открытых дверей на тему «Как накопить и узнать будущую пенсию: пенсионный калькулятор и план накоплений».

– В нынешнем году накопительная пенсионная система Казахстана отметила свое 26-летие. За это время выросло целое поколение молодых казахстанцев. Молодёжь уже не сможет получать солидарные пенсионные выплаты из государственного бюджета, однако имеет возможность самостоятельно формировать достойную пенсию. Поэтому планировать свою пенсию необходимо пока молоды, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь в пожилом возрасте, - сообщили в ЕНПФ.

Как известно, сейчас казахстанская пенсионная система состоит из нескольких уровней и источников выплат: из государственного бюджета поступает базовая и солидарная части, накопительная часть формируется за счёт обязательных и добровольных взносов в ЕНПФ. Ответственность за пенсионное обеспечение в Казахстане разделена между тремя сторонами: государством, гражданами и работодателями, поэтому работнику очень важно следить за своевременной уплатой работодателем обязательных пенсионных взносов и планировать свою будущую пенсию.

По данным ЕНПФ, с помощью сервисов «Пенсионный калькулятор» и «Персональный план пенсионных накоплений» можно предварительно рассчитать свою будущую пенсию и запланировать меры по ее увеличению.







