По данным пресс-службы АО «ЕНПФ», фонд в помощь вкладчику запускает новый инструмент

планирования будущей пенсии – персональный план пенсионных накоплений. В отличие от прогнозного пенсионного калькулятора персональный план позволяет пользователю

самостоятельно рассчитать требуемый размер взносов, исходя из желаемой суммы пенсионных выплат с учетом текущего объема пенсионных накоплений. А так же проводить мониторинг исполнения персонального плана накоплений (через систему автоматизированных персональных уведомлений - прим. автора).

Оценочный расчет будущей совокупной пенсии включает в себя следующие компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана:

1. Пенсия за счет средств государственного бюджета (базовая пенсия и солидарная

(трудовая) пенсия).

2. Пенсия из ЕНПФ за счет:

- 10% обязательных пенсионных взносов (ОПВ), уплачиваемых из доходов работников в

ЕНПФ.

- 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), перечисляемых

работодателем в ЕНПФ в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

3. Пенсия из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые может

перечислять как работник, так и его работодатель.

Сервис планирования будущей пенсии доступен в личном кабинете на сайте ЕНПФ, при входе в который пользователь получит разовое уведомление о возможности воспользоваться данной услугой.

– С более подробной информацией о сервисе и том, как им пользоваться, вы можете ознакомиться в памятке для пользователя персонального плана пенсионных накоплений, расположенной в верхней части экрана, при входе в данный сервис. Вкладчик может контролировать процесс исполнения своего пенсионного плана, то есть отслеживать поступление ОПВ, ОППВ и ДПВ, а также статус исполнения плана в процентном и денежном выражении по месяцам и годам, чтобы своевременно предпринять меры для реализации плана, например, пополнить недостающую сумму пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов, - сообщили в ЕНПФ.

При необходимости вкладчик в любое время может изменить входные параметры персонального плана, например, указать другую сумму желаемой пенсии и создать новый план.