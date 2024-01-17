В суде района Байтерек огласили приговор в отношение экс-руководителя отдела земельных отношений. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем для государства тяжкие последствия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года без конфискации имущества. Кроме этого ему пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Чиновника взяли под стражу в зале суда.

Из материалов дела следует, что в 2015 году он, являясь начальником отдела земельных отношений района, злоупотребил должностными полномочиями и помог гражданину незаконно получить от государства два крупных земельных участка «для ведения садоводства и дачного строительства».

При этом кадастровая стоимость земельных участков была заниженной, что и повлекло тяжкие последствия и ущерб государству в особо крупном размере. Речь идет о 119 миллионах тенге. Именно столько денег недополучил бюджет после реализации недвижимого имущества.

Сам подсудимый вину не признал и просил суд оправдать его. К слову, у осужденного есть трое малолетних детей.

Что касается гражданского иска, то суд удовлетворил его в полном объеме. Два земельных участка общей площадью 40 гектаров возвращены в государственную собственность.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.