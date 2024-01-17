Как сообщил руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев, детям от 6 месяцев до двух с половиной лет. Прививку они не получали, родители отказались. Состояние всех детей тяжелое, у них симптомы дыхательной недостаточности.

В области для лечения больных корью открыли 215 мест в стационарах. 17 января в стационарах находятся 145 больных, среди них 16 взрослых. Основные осложнения от кори - пневмония, бронхит, бронхиолит.



По словам заместителя главного врача областной инфекционной больницы Майры Нургалиевой, взрослые заражаются из-за того, что прививка, полученная в детстве, уже не защищает их от инфекции. Есть случаи, когда маленьких детей заражали взрослые. Самым маленьким пациентам было по 2-3 месяца.



Детей, находящихся в реанимации, на днях посетил глава облздрава Рустем Исаев, он провел беседу с родителями. Все эти дети непривитые.

В регионе активно идет иммунизация против кори. С ноября прошлого здесь привили более 60% детей, и врачи надеются, что заболевание пойдет на спад.

Фарида ЗАРИП