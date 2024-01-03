С 1 января 2024 года месячный расчетный показатель (МРП) составил 3 692 тенге. Изменился и размер минимальный пенсии — он составил 57 853 тенге. Прожиточный минимум с этого года равен 43 407 тенге.

С 1 января 2024 года увеличился размер солидарной пенсии по возрасту и за выслугу лет на 9% от получаемого размера. Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсионных выплат по возрасту, с 1 января 2024 года составляет 55 МРП (203 060 тенге — прим. автора). Размеры государственной базовой пенсионной выплаты с 1 января 2024 года устанавливаются в соответствии со статьёй 205 Социального кодекса РК в процентном соотношении к новому размеру прожиточного минимума.

Кроме этого, изменились размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это касается и постояльцев центров оказания специальных социальных услуг и людей, находящихся в исправительных учреждениях. С первого января 2024 года в связи с увеличением размера прожиточного минимума размеры государственных социальных пособий по инвалидности так же увеличены.

Размеры социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца из государственного фонда социального страхования повысились с 1 января 2024 года на 7%.

А также изменились размеры:

специальных государственных пособий,

пособий многодетным матерям, многодетным семьям,

пособий по уходу за ребёнком,

государственных специальных пособий по списку №1 и №2,

единовременной выплаты на погребение,

единовременного государственного пособия в связи с рождением ребёнка,

ежемесячного государственного пособия по уходу за ребёнком до достижении им возраста полутора лет.

Размер ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребёнка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и государственного пособия лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы с 1 января 2024 года повышается в с связи с увеличением прожиточного минимума.

На сегодня по ЗКО осуществляются более 301 тысячи социальных выплат гражданам. 94 тысячи из них являются пенсионерами. Ежемесячная потребность составляет более 17,3 миллиардов тенге.