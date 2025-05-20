По данным РГП «Казгидромет», ночью + 11 градусов. Сильный дождь. Ветер юго-западный: 20 м/с.
В Атырауской области переменная облачность, дождь, гроза. Днем +25. Ночью +15. Ветер западный: 14 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем +25 градусов, ночью +12 градусов. Ветер юго-западный: 10 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Прогнозируется дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +22 градуса, ночью +17. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
Фото: pexels.com