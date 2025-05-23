Спасатели МЧС вытащили собаку из пруда
Очевидцы сообщили, что на территории парка Актобе в искусственном пруду тонет собака, которая не может самостоятельно выбраться из воды.
На вызов оперативно выехала дежурная смена спасателей. Сотрудники МЧС с помощью петли для отлова животных достали пса из воды. Четвероногий не пострадал.
МЧС напоминает: будьте внимательны к окружающим – если вы видите, что кому-то требуется помощь, звоните на номер 112.
Фото: pexels.com
