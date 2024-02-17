В Сенате одобрили законодательные поправки по вопросам использования пастбищ. По словам депутатов, основной проблемой является нехватка мест для выпаса скота. Поэтому теперь сельские акиматы будут бороться с деградацией, опустыниванием угодий и обеспечивать пастбища водой.

— В последние годы проблема пастбищных угодий все чаще поднимается среди сельчан. В частности, одобрены поправки по обеспечению доступности пастбищ для населения и их рациональному использованию. Были внесены поправки, предусматривающие сохранение плодородия земель. Надеемся, что одобренный закон внесет свой вклад в совершенствование государственной политики в области управления и использования пастбищ, а также окажет благоприятное влияние на развитие сельского хозяйства в стране, – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Новый закон, который глава государства должен подписать, запретит перевод пастбищ на другие виды сельскохозяйственных угодий. Количество животных, которые могут пасти на них, будет увеличиваться с 20% до 50% от общей нагрузки. Кроме того, появится запрет на перевод земли в другие виды сельскохозяйственных угодий.

Теперь в Лесной кодекс будет внесена поправка, которая заставит лесные учреждения каждый год сообщать акиматам о пастбищах и лесных участках, где можно выпасать скот и заготавливать сено.

Будет введено понятие «общественных пастбищ», чтобы улучшить статус земель вокруг населенных пунктов, предназначенных для пастбищного выпаса скота. Этот закон также запретит перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения потребностей населения, на другие виды сельскохозяйственных угодий.