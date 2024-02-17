Аким Актюбинской области Асхат Шахаров объехал некоторые жилые массивы в Актобе и проинспектировал ход уборки снега.

За зимнее содержание городских автодорог и вывоз снега отвечают 17 подрядных организаций. На сегодня на улицах областного центра задействовано более 300 единиц тяжелой техники по уборке и погрузке снега. Дополнительно 16 бригад расчищают от снега частный сектор на Москве, ГМЗ, Курмыше и Шанхае, находящиеся под угрозой подтопления. На городской полигон после обильных осадков вывезено 180 тысяч кубометров снега.

Асхат Шахаров отметил, что актюбинцы недовольны снегоуборочными работами, противогололедными мероприятиями. С начала зимнего периода в ситуационный центр поступило более 2000 обращений. Из них 90% приходится на город. На повестке дня - 190 заявлений, направленных в отдел жилищно-коммунального хозяйства. Аким области подчеркнул, что для снижения риска подтопления необходимо увеличить количество тяжелой техники и привлечь больше рабочей силы.

Глава региона также осмотрел состояние арыков в жилых массивах Есет батыра и Береке, подверженных весеннему паводку.

В 2022 году произошло подтопление подвалов домов №19г, № 23Г в 4 микрорайоне. Весной при спуске талых вод с полей для отвода их в сторону реки Песчанки был прорыт канал протяженностью 3,5 км и шириной 5-6 метров. Также на территории многоэтажных домов построены ливневки.

В жилом массиве Береке планируется строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Строительные работы будут возобновлены.