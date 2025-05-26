В минувшие выходные завершился очередной учебный год. Выпускники школ Казахстана постарались оригинально отметить событие. Однако отличились одиннадцатиклассники Атырауской школы.

Так, в городе Кульсары, несмотря на официальный запрет на пышные выпускные, школьники с размахом отметили праздник. Колонны дорогих машин с VIP-номерами тянулись по улицам с флагами, транспарантами и громкой музыкой, а в воздухе клубился дым от шашек. Местами это больше напоминало митинг, чем школьное торжество. На одном видео можно заметить одинокого стража порядка, который безнадежно пытается остановить происходящее.

В региональном департаменте полиции сообщили, что 24 мая в парке «Нурсая» города Кулсары действительно был зафиксирован факт нарушения общественного порядка. Всех, кто допустил правонарушение, доставили в полицию. В отношении пяти выпускников, взобравшихся на скульптурные конструкции парка и устроивших шум, составили административные протоколы по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство», материалы направлены в суд. На родителей наложен штраф по части 1 статьи 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Отметим, что всего в 2024-2025 учебном году в школах региона обучались более 152 тысяч учеников. В этом году 7 378 учащихся окончили 11 классов. Из них 222 ученика — претенденты на знак «Алтын белгі», еще 353 — на звание «Лучший аттестат».