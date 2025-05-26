В комитете по обеспечению качества в сфере образования назвали 100 лучших школ страны. Этот список составили после анализа работы школ по разным направлениям.

Оценка проводилась на основе следующих показателей: учитывали результаты контрольных работ и экзаменов, участие школы в международных исследованиях (например, PISA), успехи учеников, уровень подготовки учителей, условия для обучения детей с особенностями, качество воспитательной работы, атмосферу в школе, участие в разных проектах (научных, экологических, социальных). Также смотрели, насколько открыто и честно устроено управление школой.

– Это не просто список лучших школ – это отражение слаженной, профессиональной и ответственной работы всего коллектива школ: от педагогов и администрации до родителей и самих учеников». По ее словам, важно, чтобы каждый ребенок учился в школе, где его поддерживают и помогают развивать способности. Такую оценку школ обещают проводить ежегодно, – сказала заместитель председателя Комитета обеспечению качества в сфере образования Майра Мелдебекова.

Отметим, что среди 100 лучших школ Казахстана оказалась СОШ №37 города Уральска. Директор школы Алтын Жумагалиева подчеркнула, что эта победа стала заслугой всего коллектива.

В Казахстане функционирует восемь тысяч школ, в которых обучаются более 3,9 миллиона детей и трудятся 412 тысяч педагогов.

Снежанна Давыдова








