Всё произошло на уличном тренажёре во дворе школы: металлическая часть защемила ей руку.

В Атырау больше недели назад первоклассница сильно пострадала на территории школы №2. Она лишилась нескольких пальцев на одной руке, а на другой — сломала безымянный палец. Всё произошло на уличном тренажёре: металлическая часть защемила ей руку. В школе говорят, что тренажёр был исправен, но пользоваться им младшим школьникам нельзя. Однако никаких предупреждений или ограждений рядом не было.

Мама девочки, Нургуль Такенова, рассказала журналистам седьмого канала, что один палец дочке пришлось ампутировать, а второй сильно поврежден. Она также показала, что металлические части тренажёра шатаются и могут упасть. Такие же площадки стоят ещё у двух городских школ, но директора утверждают, что за них не отвечают. Директор школы Жанна Кулбатырова объяснила, что площадку устанавливала не школа, а акимат, и на баланс учебного заведения она не передавалась.

В этом году в Атырау планируют установить ещё больше 100 новых детских и спортивных площадок. На это выделено 700 миллионов тенге. Однако, как признали в акимате, в проекте не предусмотрены ни заборы, ни другие меры безопасности.

Пресс-секретарь акимата Гасырбек Толеген заявил, что все площадки устанавливали с гарантией и по проекту. Эти зоны были установлены в 2019 году по заказу городского управления строительства, все согласно проекту. Но после инцидента с девочкой многие горожане начали выражать тревогу за безопасность детей.

Сейчас полиция проводит расследование по статье о ненадлежащем обеспечении безопасности жизни и здоровья детей. Жители опасаются, что такие площадки могут привести к новым трагедиям.

Напомним, что в 2022 году в посёлке Теректi одноимённого района дочка съехала с горки и ей срезало пальчик жестью. У ребенка произошла травматическая ампутация пятого пальца левой кисти.

Фото: pexels.com