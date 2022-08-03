Александре Косициной на детской горке отрезало мизинец, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Случай произошёл в посёлке Теректi одноимённого района. Мама Александры Татьяна Косицина рассказала, что дочка съехала с горки и ей срезало пальчик жестью.
- 15 мая дочка со своей подружкой и её мамой пошли на детскую площадку. Ничего не предвещало беды, но спустя некоторое время прибежала подружка и сказала, что Саша поранила пальчик на детской горке. Когда мы пришли туда и узнали, что произошло на самом деле, это состояние не передать словами. Родители остальных детей говорили: «заберите пальчик, он в горке торчит». Ужас, это так страшно. Дочка тогда не плакала, она просто была в шоковом состоянии. Мы ждали скорую, пока её отвезли в районную больницу. Врачи сказали, что его пришить обратно не удастся, прошло много времени и часть тела просто не приживётся. Ей зашили место среза, - рассказала Татьяна.
Мама девочки обратилась в полицию с заявлением, однако через некоторое время дело закрыли. Стражи порядка объяснили это тем, что «следствие прекращено за неимением состава преступления». Женщина обратилась в прокуратуру, но и там ей отказали в возобновлении дела.
- В следствии нет ни слова о подрядчике, кто принимал площадку. Были опрошены родители и директор ФОКа (детская площадка на балансе у физкультурно-оздоровительного комплекса). Директор вступил на должность в марте этого года. Он сказал нам, что у него нет штатной единицы, чтобы смотреть за состоянием детской горки. Кто будет отвечать за этот случай, - задаёт вопрос возмущённая женщина.
Более того, Татьяна говорит, что после происшествия горку просто обмотали сигнальной лентой и буквально четыре дня назад куда-то увезли. Но на этой новой детской площадке с утра до ночи играются дети со всего посёлка. Одну горку увезли, а вот вторая аналогичная для маленьких детишек стоит, и там такое же отверстие, где можно срезать палец.
- Самый серьёзный случай произошёл у нас. Об жесть горки дети травмировали ножки, были порезы, но никто ничего не предпринимает, - отмечает Татьяна. - Моя дочь теперь стала стеснительной, некоторые детки не понимают, подсмеиваются над ней, что она без пальчика.
Директор ФОК Армат Ибраев в телефонном разговоре подтвердил, что у него действительно нет в штате человека, который будет следить за состоянием детской площадки. К тому же на эти цели деньги не выделяются, отметил он.
- Я понимаю родителей девочки, но и сам ничего в этой ситуации исправить не могу, - сказал директор ФОК.
Согласно заключению врачей Теректинской районной больницы, у девочки произошла травматическая ампутация пятого пальца левой кисти.
В пресс-службе полиции ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Напомним, аналогичный случай произошел на детской площадке 27 июля, тогда мальчику отрезало две фаланги
пальцев. В этот же день на 11-летнего Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота
. Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался. Позже стало известно о ещё одном подобном случае - у 13-летнего Диаса Каиргожина на тренажёре детской площадки отрезало фалангу на мизинце
К слову, теперь акимат Уральска намерен проверить
все детские и спортивные площадки в городе, а после исправить выявленные дефекты.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Татьяна Косицина. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.