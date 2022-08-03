Они просят назначить самое строгое наказание виновному в смерти Серика Маженова, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Утром 14 декабря прошлого года в 15 километрах от села Акжайык Теректинского района был застрелен начальник отдела территориальной инспекции ЗКО Серик Маженов
. Его непосредственный начальник Кайрат Кадешев в тот же день сообщил, что инспектор находился в рейде.
Однако в полиции опровергли эту информацию и заявили, что Серик Маженов и ещё двое мужчин охотились
в Бударинском заповеднике. Во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности выстрелил и пуля попала в инспектора. Он был ранен в грудную клетку, от чего позже скончался. Подозреваемому предъявлено обвинение
по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».
Первого августа в Теректинском районном состоялось судебное разбирательство, где родственники Серика Маженова запросили 200 миллионов тенге морального ущерба
Сегодня, третьего августа, состоялось очередное судебное заседание, где исследовали материалы уголовного дела. Как стало известно из оглашённых судьёй показаний свидетелей, Маженов в день гибели находился на ветотстреле. Согласно показаниям других свидетелей - был на охоте.
Во время процесса отец погибшего Серика Маженова Сагиндык Сатыбаев заявил, что они отказываются от материального и морального иска.
- Я отказываюсь от морального и материального ущерба. Я написал всё это в гневе. Поймите моё эмоциональное состояние. Моя семья, семья моего сына не хочет брать ни одного тиына со стороны обвиняемого. Я посчитал, что должен объявить о том, что отказываюсь от иска, - пояснил Сагиндык Сатыбаев.
Также мужчина отметил, что не дождался искренних извинений от подсудимого Ерлана Сериккалиева.
- Со стороны обвиняемого говорят, что они подходили во время и после похорон в дом, где живёт супруга Серика. Она живёт с детьми одна, боится, никого не пускала. Но подсудимый мог подойти ко мне. Я не кровопийца, не собираюсь никому мстить и кого-то убивать. Спустя полгода после трагедии пришли к нам родители (Ерлана Сериккалиева - при. автора) и стали защищать своего сына. Я как могу простить такого человека, который не смог набраться мужества, прийти и искренне раскаяться. Как бы не было тяжело, мы бы поняли. Этот поступок низкий, подлый и аморальный. Уму не постижимо. Я хотел бы услышать предсмертные слова моего сына. А от подсудимого ждал искренних извинений, но не дождался, и вряд ли когда-нибудь дождусь, - сказал отец Серика.
Сагиндык Сатыбаев рассказал, что сначала по делу сторону пострадавших представляла супруга Серика, потом это статус занял он.
- Могу сказать, что с делом полностью ознакомился. Теперь у меня нет сына. Он погиб при загадочных обстоятельствах. Я знаю его, и никогда не подумал бы, что он нарушит закон. Буквально перед смертью он получил благодарственное письмо от президента страны, разве такой человек станет заниматься браконьерством. Не верю в это, - заключил отец погибшего.
На следующем судебном разбирательстве состоятся прения сторон.
