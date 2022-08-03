– Данные действия противоречат нормам ратифицированных Казахстаном международных договоров в области защиты прав человека. Следствием собраны достаточные данные, дающие основания полагать о совершённом уголовном правонарушении, - сообщили прокуроры.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в прокуратуре ЗКО, сотрудники учреждения РУ-170/1 ДУИС по ЗКО в марте 2021 года нанесли телесные повреждения ряду осуждённых и арестованных. Таким образом они хотели наказать заключённых за ранее имевший место конфликт.Им предъявлено обвинение по статье 146 УК РК «Пытки». Уголовное дело рассматривается в Уральском городском суде. В отношении двоих подсудимых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении остальных - обязательство о явке.