Выброс водорода на шахте «Болашак» произошел 26 мая примерно в 22:30.

Об этом рассказал Ерлан Султангереев, руководитель управления здравоохранения Актюбинской области.

По его словам, выброс водорода на шахте «Болашак» произошел 26 мая примерно в 22:30. В результате пострадали три человека. Их доставили в Хромтаускую районную больницу.

Состояние двоих оценивается как тяжелое, они в реанимации. Еще один получает лечение в отделении травматологии, у него состояние средней степени тяжести.

В департаменте полиции Актюбинской области по факту хлопка в шахте «Болашак» сообщили, что Хромтауским отделом полиции начато досудебное расследование по ст. 277 часть 1 - Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека.

Фарида ЗАРИП

Ранее мы сообщали, что в Актюбинской области скончался горняк, получивший ожоги в шахте Донского ГОКа.

