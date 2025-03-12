В Актюбинской области скончался горняк, получивший ожоги в шахте Донского ГОКа

Горняк находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь несколько дней.

По данным управления здравоохранения Актюбинской области, шахтер скончался вследствие полиорганной недостаточности. Мужчина был одним из четверых работников Донкого ГОКа АО «ТНК Казхром», которые получили ожоги на шахте «Болашак» при проведении буровых работ. Происшествие случилось 28 февраля. В шахте произошло кратковременное воспламенение воздушной среды.

— Мужчину санавиацией из Хромтау доставили в многопрофильную областную больницу, ему провели консультацию столичные эксперты. Пациенту провели противошоковую терапию и комбустиологическую помощь, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких, но 7 марта скончался, — рассказали в управлении здравоохранения Актюбинской области.

В пресс-службе «ТНК Казхром» сообщили, что обеспечат поддержку семье сотрудника, скончавшегося в больнице после несчастного случая на шахте Болашак.

— Сотрудник находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь несколько дней. Были привлечены все необходимые специалисты. Несмотря на все усилия, он скончался. Для социальной и материальной поддержки, включая компенсацию морального ущерба, родственники погибшего получат выплату в размере 10-летнего среднего заработка работника, а также денежную помощь на организацию похоронных мероприятий. Дополнительно компания возьмет на себя оплату обучения детей и, при необходимости, обеспечит трудоустройство одного из членов семьи. Также семья будет получать выплаты в соответствии с законом РК об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей. Компания приносит семье погибшего глубокие соболезнования, — сообщили в пресс-службе АО «ТНК Казхром».

По информации департамента полиции Актюбинской области, расследование по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ продолжается.

Работы на добычном блоке шахты «Болашақ» приостановлены до устранения причин инцидента, для выяснения которых создана специальная комиссия. К работе также привлечены ведущие исследовательские институты.

Напомним, в результате происшествия пострадали четверо работников шахты Донского ГОКа. Они получили ожоги различной степени тяжести. Двоих госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы, одного отпустили домой̆, еще один сразу попал в реанимацию, состояние его было тяжелы.

По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ полиция ведет досудебное расследование по статье 277 УК РК - «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Фарида ЗАРИП