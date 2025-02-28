Четверо работников шахты Донского ГОКа в Актюбинской области получили ожоги

Как сообщили в ДЧС, при проведении буровых работ произошло кратковременное воспламенение воздушной среды. На место сразу же выехало руководство ДЧС Актюбинской области, сотрудники воинской части 20982 и Центра медицины катастроф МЧС РК. В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получили четыре работника. Пострадавших подняли на поверхность работники шахты, передали медикам.

На момент происшествия в шахте находилось 228 работников, все были выведены на поверхность. Работа шахты временно приостановлена, ведутся замеры водорода силами Хромтауского ВГСО, рассказали в ДЧС Актюбинской области.

По данным управлении здравоохранения, в результате инцидента четверых пострадавших доставли в районную больницу. Двоих госпитализировали в травматологическое отделение, одного отпустили домой, один находится в реанимации в тяжелом состоянии.

— По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ полицией начато досудебное расследование, — сообщили в департаменте полиции.

Фарида Зарип