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Происшествия Социум

Врачи сообщили подробности о смерти первоклассника в Актобе

К приезду медиков ребенок был в состоянии клинической смерти.
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Врачи сообщили подробности о смерти первоклассника в Актобе

Трагедия произошла 28 февраля около 7:30 во дворе одного из домов на улице Маресьева. Там скончался 7-летний ученик школы № 16. Вместе с матерью и сестрой он собирался идти в школу. Но, как рассказала руководитель управления образования Актюбинской области Булбул Кузембаева, мальчик вышел раньше матери и сестры, и во дворе дома упал без сознания, ему вызвали скорую.

По данным врачей, вызов поступил в 7:39 утра, в 7:44 бригада была уже на месте.  Ребенок находился дома, мама была рядом, Мальчик был в состоянии клинической смерти. Почти 30 минут медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. На диспансерном учете он не состоял, на здоровье не жаловался.

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Ранее среди актюбинцев по WhatsАpp распространилась информация, что на мальчика напала бродячая собака, но эту информацию в полиции опровергли, сообщив что признаков насильственной смерти на теле не было, одежда на нем была цела. Позже стали писать, что ребенок потерял сознание и скончался от разрыва сердца, испугавшись собаки. 

В управлении образовании на это поспешили сообщить, что учитель неправильно поняла, что произошло, и признала, что дала неверную информацию.  

Тем временем полицейские изучают данные видеокамер с места где скончался первоклассник, также ждут результатов экспертизы, чтобы выяснить, что произошло с ребенком.

Фарида ЗАРИП

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