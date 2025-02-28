Врачи сообщили подробности о смерти первоклассника в Актобе

Трагедия произошла 28 февраля около 7:30 во дворе одного из домов на улице Маресьева. Там скончался 7-летний ученик школы № 16. Вместе с матерью и сестрой он собирался идти в школу. Но, как рассказала руководитель управления образования Актюбинской области Булбул Кузембаева, мальчик вышел раньше матери и сестры, и во дворе дома упал без сознания, ему вызвали скорую.

По данным врачей, вызов поступил в 7:39 утра, в 7:44 бригада была уже на месте. Ребенок находился дома, мама была рядом, Мальчик был в состоянии клинической смерти. Почти 30 минут медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. На диспансерном учете он не состоял, на здоровье не жаловался.

Ранее среди актюбинцев по WhatsАpp распространилась информация, что на мальчика напала бродячая собака, но эту информацию в полиции опровергли, сообщив что признаков насильственной смерти на теле не было, одежда на нем была цела. Позже стали писать, что ребенок потерял сознание и скончался от разрыва сердца, испугавшись собаки.

В управлении образовании на это поспешили сообщить, что учитель неправильно поняла, что произошло, и признала, что дала неверную информацию.

Тем временем полицейские изучают данные видеокамер с места где скончался первоклассник, также ждут результатов экспертизы, чтобы выяснить, что произошло с ребенком.

Фарида ЗАРИП