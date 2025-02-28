В Актобе по дороге в школу умер первоклассник

Информация о гибели первоклассника распространилась среди актюбинцев по WhatsАpp 28 февраля.
— В 16 школе сегодня утром случилась трагедия. На Маресьева мальчик 1-го класса вышел во двор, мама задержалась всего на 1 минуту. На ребенка напали бродячие собаки, - говорилось в сообщении.
В департаменте полиции по этому поводу рассказали, что действительно, 28 февраля примерно в 7:30 во дворе дома на улице Маресьева был обнаружен труп несовершеннолетнего. Но прибывшая на место следственно-оперативная группа признаков насильственной смерти на трупе не нашла, для выяснения причины смерти назначили экспертизу.
— Информация, что ребенка загрызла собака, не подтверждается. Одежда на нем целая, на теле повреждений нет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
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Фарида ЗАРИП