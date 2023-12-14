7-классник ударился об стол в школе Актобе и скончался

Случай произошёл утром 14 декабря в школе № 27. Школьник, сообщили врачи, ударился шеей об угол стола и перестал дышать.

По словам главы Актюбинского облздрава Рустема Исаева, в больницу скорой медицинской помощи школьника доставили уже в состоянии клинической смерти.

— На момент осмотра пульсации на сонной артерии не было, давление не определялось, ребёнок был без сознания. В подбородочной области у него была ссадина размером один сантиметр, не кровоточила. Врачи немедленно начали реанимационные мероприятия, но они были безуспешными. В 11:25 они констатировали биологическую смерть, — сообщил Исаев.

Департамент полиции проводит досудебное расследование по статье 141 части 2 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлёкшее по неосторожности смерть малолетнего». Назначены все необходимые экспертизы.

Фарида Зарип