14 декабря состоялась очередная сессия областного маслихата. По данным руководителя управления финансов ЗКО Нурлана Есенгалиева, бюджет региона на 2024-2026 годы основан на прогнозе социально-экономического развития области на 2024-2028 годы.
Так, областной бюджет по поступлениям и расходам на 2024 год определён в объеме 439,8 миллиарда тенге. На 2025 год — 426 миллиардов тенге, на 2026 год — 400,3 миллиарда тенге.
— Из них на 2024 год поступления областного бюджета сформированы из собственных доходов в размере 86,5 миллиарда тенге, поступлений трансфертов 308,8 миллиарда тенге и прочих поступлений — 44,5 миллиардов тенге, — отметил Нурлан Есенгалиев.
Между тем расходы областного бюджета на 2024 год, по данным Есенгалиева, направлены на решение социальных вопросов приоритетного характера, а также завершение и продолжение ранее начатых объектов. Основным направлением бюджета является развитие социальной сферы.
Так, на социальную сферу направили 250,2 миллиарда тенге. Из них,
- на образование — 207 миллиардов тенге;
- здравоохранение — 10,1 миллиард тенге;
- социальное обеспечение — 22,3 миллиарда тенге;
- на культуру, спорт и информационное пространство — 10,8 миллиардов тенге.
В том числе, планируется направить порядка 3,2 миллиарда тенге на оснащение медицинских организаций, 1,1 миллиарда — на капитальный ремонт 12 объектов здравоохранения, 2,2 миллиарда — на приобретение 160 кабинетов химии, физики, биологии, SТЕМ- лабораторий.
Также на развитие социальных объектов предусматривается 25,2 миллиарда тенге. В том числе:
- на завершение строительства центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в Уральске;
- на строительство трёх врачебных амбулаторий, медицинского и фельдшерско-акушерского пунктов в Акжайыкском, Каратобинском, Бурлинском, Жангалинском и Сырымском районах;
- строительство районной поликлиники в Теректинском районе;
- строительство 14 школ в Бурлинском, Жангалинском районах, районе Байтерек и в Уральске;
- строительство восьми объектов культуры Акжайыкского, Жангалинского, Казталовского, Сырымского районов и района Байтерек.
На расходы обороны и обеспечение общественного порядка и безопасности предусмотрено 9,3 миллиарда тенге.
На развитие сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды, ветеринарии и земельных отношений планируют направить 60,2 миллиарда тенге. А именно:
- на субсидирование развития племенного животноводства и сельскохозяйственных культур;
- проведение ветеринарных мероприятий;
- охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;
- охрану животного мира и мероприятий по охране окружающей среды.
— В том числе предусмотрено кредитование сельского населения — 7,9 миллиарда тенге и кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе — пять миллиардов тенге. Порядка 47,8 миллиарда тенге предусмотрено на жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс, — озвучил Есенгалиев
В основном расходы предусматриваются:
- на жилищное строительство — 21 миллиард тенге,
- строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры — 7,2 миллиарда тенге,
- субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды — 1,3 миллиарда тенге,
- строительство водоснабжения и водоотведения — 5,8 миллиардов тенге,
- развитие теплоэнергетической системы — 5,5 миллиардов тенге.
Есенгалиев подчеркнул, что в регионе продолжают работу по развитию транспортной инфраструктуры. На эти цели предусмотрели 40,1 миллиард тенге. Расходы направят:
- на средний и капитальный дорог областного и районного значения — 26,7 миллиардов тенге,
- 11,6 миллиардов тенге — на строительство и реконструкцию дорог,
- на обеспечение функционирования автодорог — 987,5 миллионов тенге,
- на субсидирование пассажирских межрайонных перевозок по социально значимым сообщениям — 609,1 миллиона тенге.