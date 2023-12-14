В ЗКО озвучили бюджет региона на 2024 год

14 декабря состоялась очередная сессия областного маслихата. По данным руководителя управления финансов ЗКО Нурлана Есенгалиева, бюджет региона на 2024-2026 годы основан на прогнозе социально-экономического развития области на 2024-2028 годы.

Так, областной бюджет по поступлениям и расходам на 2024 год определён в объеме 439,8 миллиарда тенге. На 2025 год — 426 миллиардов тенге, на 2026 год — 400,3 миллиарда тенге.

— Из них на 2024 год поступления областного бюджета сформированы из собственных доходов в размере 86,5 миллиарда тенге, поступлений трансфертов 308,8 миллиарда тенге и прочих поступлений — 44,5 миллиардов тенге, — отметил Нурлан Есенгалиев.

Между тем расходы областного бюджета на 2024 год, по данным Есенгалиева, направлены на решение социальных вопросов приоритетного характера, а также завершение и продолжение ранее начатых объектов. Основным направлением бюджета является развитие социальной сферы.

Так, на социальную сферу направили 250,2 миллиарда тенге. Из них,

на образование — 207 миллиардов тенге;

здравоохранение — 10,1 миллиард тенге;

социальное обеспечение — 22,3 миллиарда тенге;

на культуру, спорт и информационное пространство — 10,8 миллиардов тенге.

В том числе, планируется направить порядка 3,2 миллиарда тенге на оснащение медицинских организаций, 1,1 миллиарда — на капитальный ремонт 12 объектов здравоохранения, 2,2 миллиарда — на приобретение 160 кабинетов химии, физики, биологии, SТЕМ- лабораторий.

Также на развитие социальных объектов предусматривается 25,2 миллиарда тенге. В том числе:

на завершение строительства центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в Уральске;

на строительство трёх врачебных амбулаторий, медицинского и фельдшерско-акушерского пунктов в Акжайыкском, Каратобинском, Бурлинском, Жангалинском и Сырымском районах;

строительство районной поликлиники в Теректинском районе;

строительство 14 школ в Бурлинском, Жангалинском районах, районе Байтерек и в Уральске;

строительство восьми объектов культуры Акжайыкского, Жангалинского, Казталовского, Сырымского районов и района Байтерек.

На расходы обороны и обеспечение общественного порядка и безопасности предусмотрено 9,3 миллиарда тенге.

На развитие сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды, ветеринарии и земельных отношений планируют направить 60,2 миллиарда тенге. А именно:

на субсидирование развития племенного животноводства и сельскохозяйственных культур;

проведение ветеринарных мероприятий;

охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;

охрану животного мира и мероприятий по охране окружающей среды.

— В том числе предусмотрено кредитование сельского населения — 7,9 миллиарда тенге и кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе — пять миллиардов тенге. Порядка 47,8 миллиарда тенге предусмотрено на жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс, — озвучил Есенгалиев

В основном расходы предусматриваются:

на жилищное строительство — 21 миллиард тенге,

строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры — 7,2 миллиарда тенге,

субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды — 1,3 миллиарда тенге,

строительство водоснабжения и водоотведения — 5,8 миллиардов тенге,

развитие теплоэнергетической системы — 5,5 миллиардов тенге.

Есенгалиев подчеркнул, что в регионе продолжают работу по развитию транспортной инфраструктуры. На эти цели предусмотрели 40,1 миллиард тенге. Расходы направят: