Сборы в школах и от близких: в каких случаях данные о мобильных переводах попадут к налоговикам

Вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, когда мобильные переводы между казахстанцами могут облагаться налогом, передаёт корреспондент NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что проверять налогоплательщика будут в случае, если ему поступят 100 переводов от разных лиц в течение трёх последних месяцев.

Ержан Биржанов в сенате разъяснил ситуации со сбором средств между родными или родителями школьников.

— Если в течение одного месяца мама школьника собирает платежи на покупку какого-то оборудования, либо на какое-то мероприятие, может собрать 120 переводов. Если со всей школы собирает, к ней вопросов нет. Если постоянно, в течение квартала одному лицу поступает от разных лиц эти переводы, то будут возникать вопросы по предпринимательской деятельности данного гражданина. Если переводы от близких, от родственников, если не превышает 100 крат, то вопросов к гражданину нет, — заявил он.

Журналисты также рассказали, что бывают случаи, когда один сотрудник в организации может ежемесячно собирать деньги на дни рождения коллег.