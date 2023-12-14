Вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, когда мобильные переводы между казахстанцами могут облагаться налогом, передаёт корреспондент NUR.KZ.
Ранее сообщалось, что проверять налогоплательщика будут в случае, если ему поступят 100 переводов от разных лиц в течение трёх последних месяцев.
Ержан Биржанов в сенате разъяснил ситуации со сбором средств между родными или родителями школьников.
— Если в течение одного месяца мама школьника собирает платежи на покупку какого-то оборудования, либо на какое-то мероприятие, может собрать 120 переводов. Если со всей школы собирает, к ней вопросов нет. Если постоянно, в течение квартала одному лицу поступает от разных лиц эти переводы, то будут возникать вопросы по предпринимательской деятельности данного гражданина. Если переводы от близких, от родственников, если не превышает 100 крат, то вопросов к гражданину нет, — заявил он.
Журналисты также рассказали, что бывают случаи, когда один сотрудник в организации может ежемесячно собирать деньги на дни рождения коллег.
— Если такой кейс будет, если связано с деятельностью самой организации, мы же будем выяснять, направим уведомление, пояснение будет. Если мы видим, что по списку отправителей сотрудники одной организации, у нас есть данные от работодателя, что эти лица получают заработную плату от данной организации, мы к этому гражданину тоже не будем иметь вопросов. Индивидуальные предприниматели зайдут в эту систему с 1 января 2024 года. Год проходит, по ним мы данные будем получать в 2025 году. То есть с 2025 года, когда мы увидим расхождения, вопросы может возникнуть, – резюмировал Биржанов.