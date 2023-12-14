Шавкат Рахмонов vs Стивен Томпсон. Какие коэффициенты на бой, где смотреть UFC 296 в Казахстане и во сколько

В главном карде казахстанец Шавкат Рахмонов проведет бой против американца Стивена Томпсона.

Букмекерская контора Tennisi.kz видит Рахмонова явным фаворитом. На победу казахстанца Tennisi предлагает коэффициент 1,13 против 5,80 – на Томпсона. Коэффициент Tennisi.kz на ничью составляет 70. В рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает пятое место, а Томпсон – шестое.

29-летний Рахмонов подходит к этому поединку с безупречной статистикой – 17 досрочных побед в 17 боях. В последнем из них казахстанец 4 марта заставил сдаться американца Джеффа Нила в третьем раунде. До этого Рахмонов в UFC победил американца Нила Магни, гайанца Карлстона Харриса, бразильцев Мишеля Празереса и Алекса Оливейру.

40-летний Томпсон за карьеру в ММА одержал 17 побед, свел один бой вничью и потерпел шесть поражений. В последнем поединке американец 3 декабря 2022 года досрочно победил соотечественника Кевина Холланда – угол соперника снял своего бойца после четвертого раунда. За карьеру Томпсон дважды дрался за чемпионский титул, но неудачно: ничья с Тайроном Вудли в ноябре 2016 года и поражение единогласным решением от него же в марте 2017-го.

В главном же событии UFC 296 состоится титульный бой – чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс против Колби Ковингтона. На победу Эдвардса Tennisi.kz предлагает коэффициент 1,63, на ничью – 55, на победу Ковингтона – 2,35.

32-летний Эдвардс стал чемпионом 20 августа 2022 года, когда нокаутировал в пятом раунде Камару Усмана. В пока единственной защите британец победил Усмана уже решением. Всего на счету Эдвардса 21 победа в ММА при трех поражениях.

35-летний Ковингтон в прошлом владел поясом временного чемпиона. Он дважды претендовал на полноценный пояс, но проигрывал Усману – технический нокаут в декабре 2019 года и поражение решением в ноябре 2021-го. Статистика американца в ММА составляет 17-3.

По астанинскому времени UFC 296 пройдет утром 17 декабря. Также в главном карде чемпион наилегчайшего веса Алешандре Пантожа впервые будет защищать титул против Брэндона Ройвала, бывший временный чемпион легкого веса Тони Фергюсон встретится с Пэдди Пимблетом, а в рейтинговом поединке полусреднего веса сразятся Висенте Люке и Иан Мачадо Гарри.

UFC 296 начнется в 6:00 утра по астанинскому времени, главный кард стартует в 9:00, Рахмонов и Томпсон выйдут в октагон примерно в 9:40. На территории Казахстана главный кард UFC 296 с боем Рахмонов – Томпсон покажет телеканал Setanta Sports 2. Также турнир можно будет смотреть на сервисе UFC Fight Pass. За рубежом UFC 296 покажут американский канал ESPN, британский TNT Sports, российские «Матч ТВ» и «Матч Боец».

Самая нескучные ставки на UFC 296 ждут вас в мобильном приложении и на сайте Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь.

Лицензия №21029001, выданной 12.10.2021 г. КИТ МКС Республики Казахстан.

На правах рекламы