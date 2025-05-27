В Актауском гарнизоне обучение прошли 15 человек, в том числе нештатные корабельные водолазы.

По данным Министерства обороны РК, в теоретической части были изучены основы физики и физиологии водолазных спусков, водолазной медицины, снаряжения и организации спусков. На практических занятиях были отработаны навыки владения водолазным снаряжением, спасательные работы и выход из аварийной ситуации под водой.

Под руководством опытных инструкторов личный состав выполнил водолазные спуски на различные глубины, провел осмотры подводных частей кораблей на предмет возможных повреждений. Особое внимание в ходе сборов уделялось соблюдению мер безопасности и слаженности действий при выполнении специальных задач.

Как отметил руководитель сбора капитан-лейтенант Сайран Абдыкаримов, водолазы должны находиться в постоянной готовности к выполнению задач под водой.

— Каждый водолаз должен уверенно владеть снаряжением и оборудованием, грамотно действовать под водой и эффективно взаимодействовать в составе корабельной водолазной группы, — подчеркнул он.

Военнослужащие изучили материальную часть и тактико-технические характеристики водолазного снаряжения, успешно сдали зачеты и получили допуск к эксплуатации специального оборудования.