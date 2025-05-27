23 мая одиннадцатиклассника отчислили из Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы. Поводом стали дисциплинарные нарушения во время экзамена и грубое оскорбление учителя словом на букву «Ш».

Что произошло

23 мая одиннадцатиклассника отчислили из Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы. Поводом стали дисциплинарные нарушения во время экзамена и грубое оскорбление учителя словом на букву «Ш». Об этом сообщается на сайте tengrinews.kz.

Извинения

Решение вызвало широкий общественный резонанс. На следующий день подросток записал видеообращение. Отметил, что несколько раз принес извинения учителю. По его мнению, директор распространяет о нем ложную информацию среди педагогов и родителей.

— Я не прошу отменить последствия, я готов понести дисциплинарное наказание, пройти общественные работы или иные меры, лишь бы мне дали шанс остаться в этой школе и продолжить обучение, которое ценю, — заявил ученик.

Подросток госпитализирован

Позже общественница Аида Букаева сообщила, что состояние школьника резко ухудшилось.

— У Сункара судороги, нервный срыв, упала температура. Он не ел с 21-го числа ничего. Сейчас его везут на скорой в больницу. До сегодняшнего дня он думал, что ему разрешат сдать завтра экзамен МЭСК. Когда понял, что нет, ему стало плохо, — заявила она.

Региональный уполномоченный по правам детей Диана Ерлан подтвердила госпитализацию подростка и сообщила о договоренности с его отцом:

— Связалась с папой мальчика. Договорились об оказании психологической поддержки после выписки из больницы. По здравоохранению: связалась — ребенка госпитализировали, состояние стабильное. На завтра назначена встреча родителей в школе.

В управлении здравоохранения Алматы нам отказались комментировать ситуацию.

Позиция министерства

Между тем с официальным заявлением также выступило Министерство просвещения. В ведомстве подчеркнули важность уважения к педагогам, но при этом призвали к гуманному подходу.

— В Казахстане статус педагога закреплен законом и отражает его особую роль в обществе. Родители и учащиеся должны проявлять уважение к учителю и помнить, что доверие к системе образования начинается с доверия к тем, кто в ней работает. Недопустимо ставить под сомнение их профессиональную честь. Министерство просвещения категорически осуждает любые действия, подрывающие статус педагога, — говорится в сообщении.

В то же время в министерстве заявили, что сам ученик осознал допущенную ошибку.

— Рассчитываем, что в данной ситуации НИШ примет решение, руководствуясь не только внутренними нормативами, но и принципами гуманности и педагогического профессионализма, — сообщили в министерстве.

По поручению министра просвещения Гани Бейсембаева в школу направлены представители Комитета по охране прав детей и территориального департамента. Министр также провел переговоры с председателем правления НИШ Ануаром Жангозиным.

— Руководство НИШ заверило, что проведет оперативный выезд в школу для объективной оценки ситуации, всестороннего анализа причин произошедшего и принятия выверенного решения в рамках установленных процедур и ценностей системы образования, — заявили в Минпросвещения.

Позиция депутата

Смирнова опубликовала эмоциональное обращение в своих соцсетях:

— Как можно исключить ребенка из школы 23 мая? Куда он пойдет? Какая школа его примет? Назарбаев школа Алматы, не кажется ли Вам, что Вы нарушаете права ученика? Не кажется ли Вам Ваше скоропалительное решение незаконным?— сказала депутат.

Она подчеркнула, что школы создаются для получения образования, а учителя в них работают и получают заработную плату: