Мальчик получил сотрясение мозга и множественные гематомы.

В селе Индербор 14-летнего школьника избили одноклассники. Мальчик получил сотрясение мозга. Об этом рассказала его родственница представителям общественного объединения «Құқық және Шындық».

По словам семьи, всё случилось в школе. У подростка серьёзные травмы. Родные считают, что дело хотят замять, потому что обидчикам нет 16 лет. Их родители приходят извиняться, но семья пострадавшего хочет, чтобы виновные были наказаны по закону.

Полиция Атырауской области начала расследование. Возбуждено уголовное дело. Подростков, причастных к избиению, допросят в присутствии их родителей. Сейчас выясняют все детали произошедшего. Нападавших могут поставить на учёт и их делом займётся комиссия по делам несовершеннолетних. Отдел образования начал служебную проверку в школе. По её результатам примут меры. Информация уже направлена в соответствующие органы.

Напомним, что в городе Кандыагаше Актюбинской области 15-летний школьник стал инвалидом после избиения сверстников. Родители подозреваемого отделались штрафом.